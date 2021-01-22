МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Банк России предупреждает о новой схеме мошенников: они под видом сотрудников МВД сообщают гражданам об уголовном деле в отношении их якобы по заявлению регулятора и выманивают персональные данные для хищений средств, говорится в релизе ЦБ.

"Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России", — говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, информацию о платежных картах, сведения о совершенных по картам операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан, пояснил регулятор. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

ЦБ проинформировал банки об увеличении количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.

"Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — предупредил ЦБ.

Также регулятор напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.