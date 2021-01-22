МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 20 января составил 330 миллионов долларов, снизившись с уровня прошлой недели в 370 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили притоки в размере 330 миллионов долларов после 370 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Приток средств в фонды акций, специализирующиеся исключительно на рынке РФ (Russia-dedicated funds), за неделю составил 10 миллионов долларов против притока в 20 миллионов долларов неделей ранее. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

"Совокупные притоки в российские акции из всех категорий фондов замедлились до 162 миллионов долларов (с 290 миллионов). Хотя приток сохраняется 11 недель подряд, инвесторы потеряли интерес к фондам, ориентированным на Россию, и теперь основную поддержку оказывают инвесторы в развивающиеся рынки наряду с локальными участниками рынка", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) за неделю получили чистые притоки в размере 3,2 миллиарда долларов на фоне усиления притоков в фонды под активным управлением. Притоки в фонды облигаций GEM выросли и по итогам прошлой недели составили 2,7 миллиарда долларов – самые большие притоки в эту категорию фондов с декабря 2019 года. В целом интерес инвесторов к облигациям EM остается высоким, что стало ключевым фактором поддержки для этого класса активов в начале 2021 года", — говорится в обзоре.

"Инвесторы по-прежнему активно инвестируют в развивающиеся рынки (EM), при этом мы отмечаем больший интерес к облигациям, чем к акциям – рынки акций EM выглядят перегретыми. Мы ожидаем, что эйфория продолжит затухать, а на российском рынке акций в ближайшие 2-4 недели вероятна коррекция", — отметили эксперты.