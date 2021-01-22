МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. На площадке Ассоциации российских банков 21 января прошла дискуссия о последствиях внедрения цифрового рубля. Споры развернулись как вокруг самой необходимости реализации этого проекта, так и вокруг возможных путей его реализации и последствий. Однако в более приземленной плоскости участников обсуждения волновали такие вопросы, как стоимость проекта, кто будет нести издержки и возможно ли их будет окупить. По предварительным оценкам, затраты банков составят десятки миллиардов рублей, хотя ЦБ считает, что они смогут заработать на посреднических операциях. Об этом сообщает "Коммерсант". Эксперты назвали главное преимущество цифрового рубля

Согласно описанию в консультативном докладе ЦБ, цифровой рубль представляет собой третий вариант российской валюты, сочетающий свойства безналичной (онлайн-расчеты) и наличной (расчеты офлайн). В настоящее время рассматривается два варианта внедрения цифрового рубля. В модели С регулятор открывает и ведет кошельки клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ. Банки и другие финорганизации выступают лишь в качестве посредников. В модели D ЦБ открывает кошелек банку, а тот уже открывает кошелек клиенту.

Как отметил в своем докладе председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, у Китая стоит задача увеличения доступности для большой зарубежной диаспоры. В Африке в отсутствие банковской инфраструктуры есть необходимость в цифровой валюте, работающей офлайн. Ирану и Венесуэле цифровая валюта необходима как антисанкционный инструмент. В ЕС цифровая валюта нужна для борьбы с угрозой со стороны криптовалют, частных платежных систем и бигтехов.

Достов уверен, что в России, прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, необходимо понять, какие задачи он должен решать и возможно ли их решение существующими инструментами. Одновременно возникают вопросы финансирования проекта и кто будет нести издержки. Как указывает эксперт, в представленной концепции не описаны механизмы финансирования реализации проекта.

По словам представителя крупного банка, для адаптации платежной инфраструктуры под работу с цифровым рублем придется модернизировать как программное обеспечение, так и "железо". "Чем больше разнообразных услуг предоставляет банк, тем больше ему придется понести расходов на апгрейд",- пояснил собеседник издания.

По оценке Сбербанка, только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдется ЦБ и банкам в 25 млрд руб. По оценке собеседника в банке из топ-20, затраты для крупной кредитной организации будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Для всей банковской системы это составит десятки миллиардов рублей.

По мнению директора по инновациям СКБ-банка Виталия Копысова, было бы логичным осуществлять запуск проекта цифрового рубля на действующей платежной системе Банка России. "Данное решение существенно снизит затраты на внедрение, а также риски при расчетах. При этом банки могут стать посредниками за счет уже реализованных цифровых каналов обслуживания клиентов",- отметил он. Глава группы компаний "Элекснет" (входит в группу МКБ) Игорь Антонов считает, что рассчитать необходимые затраты и срок их окупаемости можно будет по мере появления ориентиров данного проекта.

Другие участники дискуссии также обращают внимание, что скорость внедрения цифрового рубля будет во многом зависеть от того, увидят ли банки окупаемость предстоящих вложений. Однако, как сообщили в Банке России, о стоимости реализации проекта говорить рано. "Что же касается комиссий банков, то модели С и D предполагают двухуровневую систему. Обслуживать клиентов, взаимодействовать с ними, вести счета и проводить операции по кошелькам по поручению клиентов будут именно банки и финансовые посредники. И они смогут выстроить тарифную политику в конкурентном поле",- подытожили в ЦБ.