МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило действие пилотного проекта по tax free до конца 2021 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского экономического союза (такс-фри) продлевается до 31 декабря 2021 года. Такое решение закреплено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

Система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей. Tax free не действует в отношении подакцизных товаров (таких, например, как алкоголь и табак). Также налог невозможно компенсировать при покупке любых товаров через интернет.

Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат. По мнению кабмина, это позволит сделать процесс возврата НДС с покупок, которые совершают иностранцы в России, максимально простым и удобным.