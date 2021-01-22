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https://1prime.ru/finance/20210122/832870240.html
Банки России в ноябре нарастили ввоз валюты
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Российские банки в ноябре прошлого года увеличили ввоз иностранной валюты почти в 1,5 раза — до 2,6 миллиарда долларов, что стало максимум с марта, когда началась пандемия... ПРАЙМ, 22.01.2021
валюта, россия, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские банки в ноябре прошлого года увеличили ввоз иностранной валюты почти в 1,5 раза — до 2,6 миллиарда долларов, что стало максимум с марта, когда началась пандемия коронавируса, следует из статистики ЦБ.
Так, по данным регулятора, ввоз долларов в Россию вырос на 37,8% — до 2,1 миллиарда долларов, а ввоз евро подскочил в 2,2 раза — до 481,7 миллиона в долларовом эквиваленте.
В то же время вывоз иностранной валюты из России в ноябре прошлого года сократился на 22,7%, до 471,4 миллиона долларов. При этом вывоз американской валюты из России уменьшился на 13,8% — до 401,2 миллиона долларов, а европейской — упал вполовину, до 67,2 миллиона долларов.