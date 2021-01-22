ПЕКИН, 22 янв — ПРАЙМ. Власти Китая одобрили создание новой фьючерсной биржи в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщила в пятницу официальный представитель комитета по контролю за ценными бумагами КНР Гао Ли.

"С одобрения Госсовета КНР комитет по контролю за ценными бумагами официально одобрил создание фьючерсной биржи в Гуанчжоу", — заявила Гао Ли, слова которой приводит агентство Синьхуа. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Она пояснила, что новая биржа будет обслуживать реальный сектор экономики, способствовать высококачественному развитию национальной экономики, играть важную роль в совершенствовании системы рынка капитала Китая.