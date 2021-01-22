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https://1prime.ru/finance/20210122/832871259.html
Власти Китая одобрили открытие новой фьючерсной биржи
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Власти Китая одобрили создание новой фьючерсной биржи в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщила в пятницу официальный представитель комитета по контролю за ценными бумагами КНР... ПРАЙМ, 22.01.2021
фьючерсная биржа, китай, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 22 янв — ПРАЙМ. Власти Китая одобрили создание новой фьючерсной биржи в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщила в пятницу официальный представитель комитета по контролю за ценными бумагами КНР Гао Ли.
"С одобрения Госсовета КНР комитет по контролю за ценными бумагами официально одобрил создание фьючерсной биржи в Гуанчжоу", — заявила Гао Ли, слова которой приводит агентство Синьхуа.
Она пояснила, что новая биржа будет обслуживать реальный сектор экономики, способствовать высококачественному развитию национальной экономики, играть важную роль в совершенствовании системы рынка капитала Китая.