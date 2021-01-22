МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россияне в ноябре-декабре купили иностранной валюты на 4,7 миллиарда долларов, при этом часть положили в банки — валютные вклады населения выросли на 4,2 миллиарда долларов, в то же время дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 13,1 миллиарда рублей, сообщил Банк России.

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"Укрепление рубля сопровождалось продажами иностранной валюты на бирже некоторыми иностранными участниками, а также возвращением к коротким позициям по валюте на свопах нерезидентами. В ноябре-декабре дочерние иностранные банки и нерезиденты в совокупности приобрели небольшой объем валюты на сумму, эквивалентную 13,1 миллиарда рублей", — пишет регулятор.

Население, напротив, активно покупало иностранную валюту в крупнейших российских банках и на Московской бирже. "В ноябре-декабре нетто-покупки составили около 4,7 миллиарда долларов США. В конце года не наблюдалось дефицита валютной ликвидности. Частично это объясняется тем, что купленная валюта размещалась на вкладах (в ноябре-декабре валютные обязательства перед физическими лицами выросли на 4,2 миллиарда долларов США)", — отметили в ЦБ.

Более того, кредитные организации впервые за долгое время воспользовались валютным свопом с Банком России по привлечению рублей в обмен на доллары США и евро — на срок до 11 января 2021 года участники рынка привлекли 118 миллиардов рублей.

" Денежные купюры США.

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НЕРЕЗИДЕНТЫ

Нерезиденты в ноябре-декабре прошлого года купили российских акций на 128,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков.

"На фоне оптимизма по поводу начала массовой вакцинации от COVID-19 в мире и повышения цен на нефть на российском рынке акций в ноябре-декабре наблюдался рост всех отраслевых индексов. На этом фоне нерезиденты и дочерние иностранные организации прекратили продажи и купили российских акций в ноябре-декабре на сумму 128,7 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Основными продавцами при этом были СЗКО (системно значимые кредитные организации) и НФО (некредитные финорганизации), продавшие акций на 78,8 и 45,3 миллиарда рублей соответственно. Они преимущественно выступали в роли брокеров для розничных инвесторов, которые фиксировали прибыль, в том числе после дивидендных выплат, оценил регулятор.

Кроме того, доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) за ноябрь-декабрь 2020 года снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 22,7%, при этом объем их вложений увеличился на 128 миллиардов рублей.

Денежные купюры США и монета номиналом один рубль.

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"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за ноябрь-декабрь снизилась на 0,7 процентного пункта и составила 22,7%, при этом объем их вложений увеличился на 128 миллиардов рублей, где 102,2 миллиарда рублей составляет прирост в ноябре. Доля иностранных инвесторов в ОФЗ-ПД оставалась стабильной с начала августа и находилась на уровне 37%", — говорится в обзоре.

Минфин РФ в 2020 году разместил на аукционах облигации федерального займа совокупно на рекордные 5,279 триллиона рублей, что в два с половиной раза превышает аналогичный показатель за 2019 год. Только в октябре-декабре Минфин разместил ОФЗ на 2,435 триллиона рублей при плане привлечения на рынке в четвертом квартале в 2 триллиона рублей. Крупнейшие размещения пришлись на ОФЗ с переменным купонным доходом, которые в основном покупали российские системно значимые банки.