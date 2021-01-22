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https://1prime.ru/finance/20210122/832873136.html
"Онэксим" Прохорова консолидировала 100% банка "Ренессанс Кредит"
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Группа "Онэксим" Михаила Прохорова консолидировала 100% банка "Ренессанс Кредит", следует из материалов на сайте Банка России. Согласно данным ЦБ, в 2020 году единственным... ПРАЙМ, 22.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова консолидировала 100% банка "Ренессанс Кредит", следует из материалов на сайте Банка России.
Согласно данным ЦБ, в 2020 году единственным собственником банка стало ООО "Казначей-Финансинвест", конечным бенефициаром которой является Михаил Прохоров через принадлежащую ему Onexim Holdings Ltd.
До этого, по данным регулятора на 31 января 2019 года, компании Прохорова принадлежало 86% банка, еще 7,5% было у совладельца ГК "Меркурий" Игоря Кесаева и 6,5% — у совладельца "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Евгения Юрченко.
По данным рейтинга РИА Новости, "Ренессанс Кредит" на 1 ноября занимал 45-е место в банковской системе РФ по объему активов (164,9 миллиарда рублей).