МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. За прошедший 2020 год рынок инвестиций оказался очень успешным для вложений в паевые инвестиционные фонды, пишет "Коммерсант".

Самая лучшая динамика, по данным издания, была продемонстрирована отраслевыми фондами высокотехнологических компаний и потребительского рынка. Стоимость их паев выросла в 1,5-2 раза.

Двузначную доходность смогли обеспечить своим инвесторам и большинство фондов акций и еврооблигаций.

"В нынешнем году управляющие советуют обратить внимание на компании нефтегазового сектора и металлургии, которые могут заплатить высокие дивиденды на фоне роста цен на сырье и слабости рубля", — пишет "Ъ" со ссылкой на данные Investfunds.

Несмотря на высокую турбулентность прошлого года, российские управляющие компании смогли отчитаться перед инвесторам и показать высокие результаты своей работы.

Investfunds отмечает, что из 187 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 100 миллионов рублей) только у пяти паев стоимость снизилась по итогам 2020 года.

Годом ранее убыточным было два десятка паев.

При этом треть фондов показали рост стоимости пая на 30-90%, отмечает издание.