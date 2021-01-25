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2021
https://1prime.ru/finance/20210125/832881048.html
Россияне рассказали, сколько денег в месяц нужно для счастья
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россиянину в среднем для счастья необходимо около 166 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob. При этом, запросы мужчин выше:... ПРАЙМ, 25.01.2021
доход, россия, счастье, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россиянину в среднем для счастья необходимо около 166 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом, запросы мужчин выше: им нужно 187 тысяч в месяц, а женщинам достаточно дохода от 146 тысяч рублей.
ожидаемо, самые высокие запросы в Москве — 220 тысяч рублей в месяц.
На втором месте Владивосток: здесь жителям нужно 200 тысяч в месяц.
Замыкает топ-3 лидеров по запросам Ростов-на-Дону — 190 тысяч.
Жителю Санкт-Петербурга для счастья необходимо 176 тысяч рублей в месяц, Челябинска — чуть меньше — 175 тысяч.
170 тысяч для счастья считают достаоочным в городах:
- Хабаровске,
- Нижнем Новгороде,
- Екатеринбурге,
- Новосибирске,
- Саратове
Меньше всего из жителей крупных городов для счастья нужно в Оренбурге — 124 тысячи.