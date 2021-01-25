МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россиянину в среднем для счастья необходимо около 166 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом, запросы мужчин выше: им нужно 187 тысяч в месяц, а женщинам достаточно дохода от 146 тысяч рублей.

ожидаемо, самые высокие запросы в Москве — 220 тысяч рублей в месяц.

На втором месте Владивосток: здесь жителям нужно 200 тысяч в месяц.

Замыкает топ-3 лидеров по запросам Ростов-на-Дону — 190 тысяч.

Жителю Санкт-Петербурга для счастья необходимо 176 тысяч рублей в месяц, Челябинска — чуть меньше — 175 тысяч.

170 тысяч для счастья считают достаоочным в городах:

Хабаровске,



Нижнем Новгороде,



Екатеринбурге,



Новосибирске,

Саратове

Меньше всего из жителей крупных городов для счастья нужно в Оренбурге — 124 тысячи.