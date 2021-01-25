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2021
https://1prime.ru/finance/20210125/832881636.html
Объем рефинансирования ипотеки в России достиг рекордного уровня
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В России в 2020 году рефинансировано 234 тысячи ипотечных кредитов на рекордную общую сумму около 600 миллиардов рублей, сообщала компания "Дом.РФ". Всего россияне взяли в 2020... ПРАЙМ, 25.01.2021
россия, ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России в 2020 году рефинансировано 234 тысячи ипотечных кредитов на рекордную общую сумму около 600 миллиардов рублей, сообщала компания "Дом.РФ".
Всего россияне взяли в 2020 году 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю ипотечного рынка в стране. Доля рефинансирования в общей выдаче составила 13,7% против 6,8% годом ранее, отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, ипотечный портфель в стране остается на высоком качественном уровне: доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке — менее 1,1%.