МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам 2020 года уменьшилась в годовом выражении на 2,7%, до 14,714 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Johnson & Johnson планирует к завершению испытания своей вакцины

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 5,51 доллара против 5,63 доллара в 2019 году. Выручка компании за отчетный период выросла на 0,6%, до 82,584 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала J&J получила чистую прибыль в размере 1,738 миллиарда долларов, что в 2,3 раза ниже показателя годичной давности. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 0,65 доллара против 1,5 доллара годом ранее. Выручка компании в октябре-декабре выросла на 8,3% в годовом выражении — до 22,475 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 21,69 миллиарда долларов.

Компания также отметила, что ожидает объема продаж в 2021 году в диапазоне 90,5-91,7 миллиарда долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на уровне 9,4-9,6 доллара.

"Мы продолжаем совершенствовать наш вакцинный препарат против COVID-19 и с нетерпением ждем возможности в ближайшее время поделиться подробностями третьей фазы испытаний", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора компании Алекса Горски (Alex Gorsky).