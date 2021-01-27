МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 9,942 миллиарда рублей при спросе в 33,848 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,51% от номинала, средневзвешенная цена — 100,5883% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,45% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,44% годовых.

В целом в первом квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов рублей, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.