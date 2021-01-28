МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам 2020 года подскочила в годовом выражении в 1,6 раза и достигла 29,146 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании. Турция начала расследование в отношении WhatsApp и Facebook

Разводненная прибыль на акцию составила 10,09 доллара против 6,43 доллара годом ранее. Выручка социальной сети увеличилась на 22% — до 85,965 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал поднялась в 1,5 раза в годовом выражении, до 11,219 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 3,88 доллара против 2,56 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 3,16 доллара на акцию. Выручка за квартал увеличилась на 33% — до 28,072 миллиарда долларов при прогнозе в 26,31 миллиарда.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 27,187 миллиарда долларов, что на 31% выше уровня четвертого квартала 2019 года. Число ежедневно активных пользователей соцсети в декабре 2020 года увеличилось на 11% в годовом выражении и составило 1,84 миллиарда человек. Число активных пользователей за декабрь выросло в годовом выражении на 12% — до 2,8 миллиарда. Apple сообщила о рекордном росте выручки

Компания предупредила, что в текущем году ожидает значительные проблемы с таргетингом рекламы. Опасения Facebook связывает с изменениями платформы, в частности iOS 14, а также нормативной базы. Сроки изменений в iOS 14 остаются неопределенными, но компания ожидает увидеть их влияние начиная с конца первого квартала. До открытия основной торговой сессии акции компании дешевеют на 1,5%.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.