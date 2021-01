МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, в четвертом квартале 2020 года увеличила чистую розничную выручку на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 48,939 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Ритейлеры отметили рост покупок россиян в ходе "Киберпонедельника"

Розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" увеличилась на 1,6% и составила 41,808 миллиарда рублей, продажи дискаунтеров "Да!" повысились на 42,2% — до 7,131 миллиарда рублей. За весь 2020 год чистая розничная выручка группы повысилась на 5,9% в годовом выражении — до 172,738 миллиарда рублей. Продажи сети гипермаркетов выросли на 1% — до 146,788 миллиарда рублей, дискаунтеров — на 45,3%, до 25,95 миллиарда.

Продажи сопоставимых магазинов группы (like-for-like, LfL) в октябре-декабре увеличились на 4,2%. Средний чек за этот период вырос на 19%, покупательский трафик снизился на 12,5%. Lfl-продажи группы за 12 месяцев повысились на 5,4%, средний чек — на 18%, трафик снизился на 10,7%.

В четвертом квартале 2020 года компания открыла 13 дискаунтеров "Да!" (net, с учетом закрытий). В целом за прошлый год было открыто 18 таких магазинов. Кроме того, компания в 2020 году открыла один гипермаркет в Санкт-Петербурге и закрыла два магазина, в Ставрополе и Волгограде.

На конец декабря группа управляла 195 магазинами (77 гипермаркетами и 118 магазинами "Да!"). Торговая площадь по итогам четвертого квартала составила 599,536 тысячи квадратных метров, увеличившись на 0,2% по сравнению с концом 2019 года.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,79% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.