МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в 2020 году выросла на 21,5% по сравнению с 2019 годом, до 26,4 триллиона вон (около 23,9 миллиарда долларов), следует из сообщения компании. Ритейлеры фиксируют высокий интерес к новинкам Samsung в России

Выручка за отчетный период выросла на 2,8%, до 236,81 триллиона вон (214,4 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 35,99 триллиона вон (32,6 миллиарда долларов), что на 29,6% выше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2020 года выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 6,61 триллиона вон (6 миллиардов долларов). Операционная прибыль достигла 9,05 триллиона вон (8,2 миллиарда долларов), увеличившись на 26,4% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Квартальная выручка компании выросла на 1% и составила 61,55 триллиона вон (55,7 миллиарда долларов).

Операционная прибыль мобильного бизнеса за четвертый квартал снизилась на 3,9%, до 2,42 триллиона вон (2,2 миллиарда долларов) в годовом выражении. Объем продаж мобильного подразделения снизился на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, составив 22,34 триллиона вон (20,2 миллиарда долларов). Samsung представила три новых смартфона

В релизе отмечается, что прибыль компании в четвертом квартале в годовом выражении выросла за счет производства дисплеев и чипов памяти. В то же время по сравнению с третьим кварталом 2020 года прибыль Samsung упала на 26,7% из-за более низких цен на чипы памяти и снижение продаж потребительских товаров. В связи с этим акции компании снижаются в цене на 2,1%.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.