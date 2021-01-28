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2021
https://1prime.ru/finance/20210128/832914344.html
Чистая прибыль LG в 2020 году подскочила в 12 раз
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Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2020 году выросла в 11,5 раз к уровню 2019 года, составив 2,064... ПРАЙМ, 28.01.2021
чистая прибыль, отчетность, lg electronics, новости, технологии, бизнес, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2020 году выросла в 11,5 раз к уровню 2019 года, составив 2,064 триллиона вон (примерно 1,9 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Операционная прибыль выросла в годовом выражении на 31,1% и составила 3,195 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов).
Выручка компании за 2020 год увеличилась на 1,5%, достигнув 63,262 триллиона вон (57,3 миллиарда долларов), следует из сообщения.
LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.