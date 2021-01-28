МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2020 году выросла в 11,5 раз к уровню 2019 года, составив 2,064 триллиона вон (примерно 1,9 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Чистая прибыль Samsung Electronics в 2020 году выросла на 21,5%

Операционная прибыль выросла в годовом выражении на 31,1% и составила 3,195 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов).

Выручка компании за 2020 год увеличилась на 1,5%, достигнув 63,262 триллиона вон (57,3 миллиарда долларов), следует из сообщения.

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.