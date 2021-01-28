МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Средний размер выданных ипотечных кредитов в РФ в декабре 2020 года увеличился на 11,4% по сравнению с показателем годичной давности и достиг рекордных 2,81 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Объем рефинансирования ипотеки в России достиг рекордного уровня

"В декабре 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,81 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель вырос на 11,4% (в декабре 2019 года – 2,52 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди российских регионов в прошлом месяце был отмечен в Москве (6,07 миллиона рублей), Московской области (4,57 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (3,71 миллиона рублей), а также в Приморском крае и Ленинградской области (3,47 миллиона и 3,19 миллиона рублей).

Наивысший рост среднего чека выданных ипотечных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в декабре продемонстрировали Приморский край (+20,3%), Московская (+19,7%), Ростовская (+19,5%) и Самарская (+17%) области, а также Санкт-Петербург (+16,9%). Ипотечный рынок в России за 2020 год побил все рекорды

Отмечается, что в декабре 2020 года среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 713 баллов, увеличившись за год на 6 баллов (в декабре 2019 года — 707 баллов) (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

"После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и превысил его. Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким ПКР и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы", — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.