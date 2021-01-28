МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Система быстрых платежей (СБП) доказала свою востребованность у клиентов российских банков: с момента ее запуска в январе 2019 года в ней было совершено операций на общую сумму более 1 триллиона рублей, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

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"За это время мы совместно с участниками рынка проделали огромную работу по подключению банков к системе, и на текущий момент их уже 211. СБП доказала свою востребованность. Сегодня мы преодолели рубеж в 1 триллион рублей по объему операций, прошедших через систему, что выше прошлогоднего показателя в 15 раз. Выросло и количество операций – в 20 раз, до 142 миллионов", — сказала Скоробогатова, ее цитирует пресс-служба регулятора.

СБП – первая система на рынке платежей, которая, по сути, стерла границы между банками, подчеркнула первый зампред Банка России. Эта система позволила осуществлять переводы онлайн из банка в банк до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, или по минимальным тарифам на большие суммы. Бизнес в свою очередь получил возможность принимать безналичную оплату товаров и услуг в два-три раза дешевле, чем по картам, отметила она.

"Мы продолжим развивать систему, и у нас много запросов со стороны рынка по расширению сервисов. Например, таких как подписка, мгновенный счет, платежи в пользу государства и наоборот (C2G и G2C). Развитие СБП способствует дальнейшей цифровизации финансового рынка и создает новые возможности для граждан, бизнеса и государства", — заключила Скоробогатова.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.