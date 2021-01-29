МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу утром продолжает расти, криптовалюта торгуется у отметки в 33 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 мск стоимость биткоина растёт на 5,2%, до 33 013 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,52%, до 32 874 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

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"Эмоционально-смысловой фон участников крипторынка к утру пятницы, 29 января, вновь начинает формировать тренд на подъем курсовой стоимости биткоина. Однако, по нашим оценкам, этот тренд пока недостаточно обоснован и, видимо, будет носить временный характер. Тем не менее, к концу дня он вполне может приблизить стоимость ведущей криптовалюты к 34 000 долларов за монету", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.