МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 22 января составил 13,644 триллиона рублей против 13,695 триллиона на 15 января, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период снизилась на 50,4 миллиарда рублей, или на 0,37%. Денежная база России в узком определении за неделю снизилась на 0,95%

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.