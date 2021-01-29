МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Феноменальный рост за сутки курса криптовалюты Dogecoin — временами в три раза — связан с призывами о покупке монеты в соцсети Reddit, а также вниманием влиятельных лидеров мнения в Twitter, заявил РИА Новости директор Binance (крупнейшая биржа по объему торгов криптовалютами) в России Глеб Костарев.

В пятницу курс Dogecoin на криптобирже Binance впервые поднимался до отметки в 0,0875 доллара. Вместе с тем, самая популярная криптовалюта — биткоин сегодня торгуется на уровне 32 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.00 мск стоимость биткоина растет на 17,45% — до 36 992 долларов. На бирже Binance биткоин дорожает на 14,85% — до 35 442 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Рост цен на криптовалюты привел к дефициту видеокарт

"Но сейчас внимание приковано к монете Dogecoin, феноменальный рост за сутки которой связан с призывами о покупке монеты в соцсети Reddit, а также вниманием влиятельные лидеров мнения в Twitter. Например, глава Tesla и SpaceX (Илон Маск — ред.) тоже написал о "шуточной" криптовалюте, назвав ее своей любимой. После этого многие аналитики отметили, что количество твиттов о Dogecoin выросло на 1665%, объем торгов монеты — на 1546%, а цена — на 209%", — сказал Костарев.

Эксперт также отметил, что эта монета уже ни один раз становилась объектом различных "хайповых" историй, оказываясь, таким образом, в центре внимания всего крипторынка.