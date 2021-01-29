МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Рост стоимости самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу днем резко ускорился, и она превысила 37 тысяч долларов после того, как известный предприниматель Илон Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.51 мск стоимость биткоина росла на 17,2%, до 36 315 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 19,23%, до 37 155 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Биткоин продолжает дорожать

Резкий рост стоимости биткоина отмечается после того, как ранее в пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin" и написал отдельным постом "В ретроспективе это было неизбежно".

До записи Маска биткоин торговался чуть выше 32 тысяч долларов, то есть рост примерно за час после упоминания Маском составил около 16%.

Накануне предприниматель "разогнал" другую криптовалюту — до этого малоизвестный Dogecoin. Он взлетел в цене более чем на 800% после "шуточного" упоминания Маском, которое подхватили в онлайн-группе WallStreetBets.