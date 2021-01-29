МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев был задержан во Франции по запросу Генеральной прокуратуры России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка, к которому Балтбанк был присоединен по итогам санации. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Исаев был объявлен в розыск в конце декабря 2018 года по обвинению в мошенничестве. Как писал "Коммерсант", СК обвинил Исаева в организации хищения принадлежавших Балтийскому банку объектов недвижимости и земельных участков общей стоимостью около 500 миллионов рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2013 году, накануне санации Балтийского банка.

"Согласно нашей информации, 23 декабря 2020 года на территории Франции Андрей Валентинович Исаев был задержан по запросу Генеральной прокуратуры РФ в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке", — приводится в сообщении заявление зампредправления Альфа-банка Владимира Сенина.

Помимо Исаева по делам о хищениях в Балтийском банке проходит еще один его совладелец и бывший президент Олег Шигаев. В 2018 году суд вынес постановление об аресте скрывающегося в Швейцарии банкира, обвиняемого в хищении акций Балтийского банка на сумму более 3,1 миллиарда рублей.

ЦБ начал санацию Балтийского банка, входившего в сотню крупнейших в РФ, летом 2014 года, инвестором был выбран Альфа-банк. Процесс присоединения Балтийского банка к крупнейшему частному российскому банку завершился в 2019 году.