МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут худеть на 1,5-2% каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

По данным Банка России, сумма банкнот и монет, находящихся в обращении, за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января 2021 года составила 13,4 триллиона рублей. Ситуация в России не была уникальной: как в развитых, так и в развивающихся странах эти тренды были вполне сопоставимы или даже более выражены. Всего же вне банковской системы, то есть, на руках у россиян и в кассах предприятий, на 1 января находилось 12,135 триллиона рублей. Валютные сбережения россиян выросли до максимума с начала пандемии

"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2% в год", — указал аналитик.

Здесь мы подходим к интересному факту, продолжает Русецкий: чтобы обыграть инфляцию в России, достаточно приобрести безрисковые инструменты – государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5% в зависимости от сроков погашения.

"А вот в долларах США безрисковые гособлигации имеют доходность 0,2-1%, то есть консервативные инвестиции в долларах США, да и в евро, не помогут обогнать инфляцию. В России это возможно, причем с помощью гособлигаций, которые априори надежней банковских депозитов", — пояснил эксперт. Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

Отдельно можно выделить обесценения рубля против иностранных валют, обратил внимание Русецкий. Это тоже важный факт, так как 30% товарооборота приходится на импорт. В этом случае пропорционально можно приобрести либо валюту (опять проблемы с поиском реальных доходностей), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.