МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля в России будет увеличен размер некоторых социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идет о тех выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве. Индексация также коснется пособий, которые положены семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Рост размера выплат составит 4,9%.

В правительстве напомнили, что с 2018-го в России действует единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.