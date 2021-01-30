2021-01-30T11:09:58+03:00
2021-01-30T11:09:58+03:00
2021-01-30T11:09:58+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210130/832929409.html
Мишустин увеличивает размер пособий некоторым россиянам
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
С 1 февраля в России будет увеличен размер некоторых социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства... ПРАЙМ, 30.01.2021
индексация, пособие, михаил мишустин, новости, экономика, финансы, общество
https://1prime.ru/images/83292/94/832929406.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83292/94/832929406.jpg
https://1prime.ru/images/83292/94/832929403.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83292/94/832929403.jpg
https://1prime.ru/images/83292/93/832929392.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83292/93/832929392.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля в России будет увеличен размер некоторых социальных пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Речь идет о тех выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и граждане, пострадавшие на производстве. Индексация также коснется пособий, которые положены семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Рост размера выплат составит 4,9%.
В правительстве напомнили, что с 2018-го в России действует единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год.