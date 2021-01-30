МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Денежные переводы трудовых мигрантов из России на родину в июле-сентябре 2020 года резко выросли на фоне смягчения ограничительных мер по коронавирусу, свидетельствуют собственные расчеты РИА Новости на основе данных Банка России.

Распространение коронавируса негативно сказалось на динамике переводов во втором квартале прошлого года: тогда цифра снижалась по большинству стран СНГ, за исключением Армении (прирост к первому кварталу на 4,4%) и Узбекистана (на 18,8%). В Азербайджан ушло на 16% меньше, в Белоруссию – на 18%, в Казахстан – на 26%, в Киргизию – на 1%, в Молдову – на 11,4%, в Таджикистан – на 4,7%, на Украину – 14,8%, в Туркмению — на 28,5%.

Однако на фоне смягчения мер по борьбе с пандемией ситуация начала выравниваться. Особенно заметно по сравнению со вторым кварталом увеличились переводы в Узбекистан: они выросли на 28,7% до 927,7 миллиона долларов. Не сильно отстали переводы в Армению (рост на 27,3% — до 162,8 миллиона долларов) и Таджикистан (на 25,7% — до 425,5 миллиона долларов). Газ, которого ждала Европа, ушел на восток

По остальным государствам СНГ прирост оказался более скромным: в Азербайджан ушло на 22,9% больше (204,5 миллиона долларов), Казахстан — на 20% (25,7 миллиона долларов), Киргизию – на 21% (500,3 миллиона долларов), Молдову – на 4,4% (83,7 миллиона долларов), на Украину – на 7,7% (235,6 миллиона долларов). Снизились в третьем квартале только переводы в Белоруссию и Туркмению — на 0,6% до 86,3 миллиона долларов и на 80% до 0,1 миллиона соответственно.

При этом многим странам удалось заметно обойти результат первого квартала: Азербайджан прибавил 3%, Армения – 32,9%, Киргизия – 19,6%, Таджикистан – 19,8%, Узбекистан – на 53%. Исключением стали Белоруссия (снижение на 18,6%), Казахстан (на 11%), Молдова (на 7,5%), Украина (8,2%) и Туркмения (85,7%).