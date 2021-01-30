НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв — ПРАЙМ. Индия планирует принять закон о запрете частных криптовалют, таких как биткойн, и создать законодательную базу для официальной цифровой валюты, которая будет выпущена центральным банком страны. Названы причины феноменального роста новой криптовалюты

"Создать стимулирующую основу для создания официальной цифровой валюты, которая будет выпущена Резервным банком Индии. Законопроект также направлен на запрет всех частных криптовалют в Индии, однако он допускает определенные исключения для продвижения базовой технологии криптовалюты и ее использования", — говорится в повестке дня, опубликованной на сайте нижней палаты.

Нерегулируемые криптовалютные биржи и их торговля стали более серьезной проблемой для правительства Индии, особенно после того, как верховный суд в марте 2020 года отменил введенный в 2018 году запрет центробанка Индии на торговлю цифровыми валютами.

Ранее власти страны выразили обеспокоенность по поводу использования биткоинов в незаконной деятельности, включая отмывание денег, из-за отсутствия правил регулирования криптовалюты.