МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, оно может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции", — отметили в пресс-службе.

Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании, добавили в банке. ВТБ покупает у Ростелекома 44,8% бизнеса в области обработки данных

В декабре ВТБ уже отмечал, что рассматривает возвращение в капитал Первого канала, из которого вышел осенью.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала, вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию".

В конце сентября стало известно, что ВТБ вышел из капитала Первого канала, в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%.