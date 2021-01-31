2021-01-31T12:35:00+03:00
2021-01-31T12:36:27+03:00
2021-01-31T12:35:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210131/832931719.html
ВТБ рассматривает вхождение в капитал Первого канала
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, оно может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка... ПРАЙМ, 31.01.2021
первый канал, россия, втб, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83227/65/832276544.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/65/832276544.jpg
https://1prime.ru/images/83227/65/832276541.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/65/832276541.jpg
https://1prime.ru/images/83227/65/832276538.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/65/832276538.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201224/832668476.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала, оно может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Как мы и говорили ранее, ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала. Этот интерес мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором Первого канала и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции", — отметили в пресс-службе.
Окончательно доля ВТБ в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании, добавили в банке.
В декабре ВТБ уже отмечал, что рассматривает возвращение в капитал Первого канала, из которого вышел осенью.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала, вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию".
В конце сентября стало известно, что ВТБ вышел из капитала Первого канала, в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%.