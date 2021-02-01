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"СберМаркет" в 2020 году увеличил оборот в 11 раз
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Сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" в 2020 году увеличил оборот в 11,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 20,72 миллиарда рублей (с НДС), говорится в сообщении... ПРАЙМ, 01.02.2021
торговля, 2020, сбермаркет, новости, финансы, банки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" в 2020 году увеличил оборот в 11,2 раза по сравнению с предыдущим годом, до 20,72 миллиарда рублей (с НДС), говорится в сообщении компании.
По итогам второго полугодия оборот сервиса составил 14 миллиардов рублей. Количество заказов, доставленных сервисом в 2020 году, повысилось в 14,3 раза и составило 5,9 миллиона. В частности, количество доставленных заказов в декабре составило 1,19 миллиона заказов.
"В течение прошлого года "СберМаркет" активно расширял количество партнеров-ритейлеров среди федеральных и региональных сетей — с пяти в начале 2020 года до 66 к концу декабря", — указывается в релизе.
"СберМаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из более 60 торговых сетей. "СберМаркет" присутствует в 83 регионах и в более 150 городах по всей стране.