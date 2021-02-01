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Путин в понедельник проведет совещание по ситуации в банковской сфере
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации в банковской сфере, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент... ПРАЙМ, 01.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации в банковской сфере, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент также встретится с патриархом Кириллом, поздравит его с днем интронизации.
"Далее у президента запланировано совещание о ситуации в банковской сфере. Президент сегодня работает в Кремле, но совещание состоится в режиме видеоконференции", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что речь пойдет о том, чтобы подвести итоги работы банковского сектора за минувший, ковидный год. Большая часть всех механизмов поддержки граждан, малого и среднего бизнеса осуществлялась именно посредством участия банковского сектора, поэтому это представляет для президента особый интерес, пояснил Песков. Также будут затронуты перспективы развития банковского сектора.
На совещании будут выступать председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, рассказал Песков.