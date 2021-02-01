МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Илон Маск считает, что биткоин "находится на грани" широкого признания среди традиционных финансовых инвесторов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на заявление предпринимателя.

В минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin". После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час. А по состоянию на 12.27 мск понедельника на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает ещё на 2,8% (за сутки), до 34415 долларов. Названы причины феноменального роста новой криптовалюты

"Я — сторонник биткоина. Я думаю, что биткоин находится на грани широкого признания людей из области традиционных финансов", — сказал Маск во время своего дебюта в приложении Clubhouse для социальных сетей, доступном только по приглашениям.

Он добавил, что ему бы следовало купить биткоин восемь лет назад. "Я немного промедлил с освоением… Я действительно думаю, что на данный момент биткоин — это хорошая штука", — также приводит агентство мнение Маска.