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Илон Маск считает, что биткоин "находится на грани" широкого признания среди традиционных финансовых инвесторов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на заявление предпринимателя... ПРАЙМ, 01.02.2021
криптовалюты, биткоин, илон маск, новости, финансы, криптовалюты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Илон Маск считает, что биткоин "находится на грани" широкого признания среди традиционных финансовых инвесторов, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на заявление предпринимателя.
В минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin". После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час. А по состоянию на 12.27 мск понедельника на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает ещё на 2,8% (за сутки), до 34415 долларов.
"Я — сторонник биткоина. Я думаю, что биткоин находится на грани широкого признания людей из области традиционных финансов", — сказал Маск во время своего дебюта в приложении Clubhouse для социальных сетей, доступном только по приглашениям.
Он добавил, что ему бы следовало купить биткоин восемь лет назад. "Я немного промедлил с освоением… Я действительно думаю, что на данный момент биткоин — это хорошая штука", — также приводит агентство мнение Маска.