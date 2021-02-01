МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин на будущей неделе проведет ряд отраслевых совещаний

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете", — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.

"Вот на это прошу обратить самое серьезное внимание. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе", — добавил Путин.

ЭКОСИСТЕМА БАНКОВ

Активное создание банками экосистем создаёт не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков, заявил в ходе совещания о ситуации в банковском секторе президент России Владимир Путин.

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"Уже сегодня в большинстве крупных банков оформить кредит, совершить платеж или другую операцию можно дистанционно, без личного посещения офиса, то есть максимально удобно. Активно создаются так называемые экосистемы, где современные, передовые решения используются буквально на каждом этапе работы с клиентом. Охватывают как традиционные банковские сервисы, так и новые, перспективные направления", — уточнил он.

"Действительно, кардинальные изменения ведут к трансформации банковского сектора, однако в ходе этого процесса возникают не только новые возможности для бизнеса, для граждан, но и дополнительные риски. И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. Обращаю внимание правительства и центрального банка: нужно держать эти вопросы на постоянном контроле", — сказал он.

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