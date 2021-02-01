МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России направит в федеральный бюджет последний транш средств от продажи Сбербанка в размере 200 миллиардов рублей до 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении Минфина.

Ранее в понедельник кабмин опубликовал распоряжение, в котором установил новый срок передачи Банком России средств от продажи Сбербанка в казну: регулятор должен перевести средства до 1 апреля 2021 года вместо 1 декабря 2023 года.

"Банк России направит в федеральный бюджет 200 млрд рублей, полученные от сделки по продаже "Сбербанка", до 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение, которое подготовил Минфин России по согласованию с Банком России, утвердило правительство РФ", — сообщила пресс-служба Минфина. Банк России внес изменения в правила работы страховщиков

Эти средства уже заложены в доходы бюджета, их планируется направить на реализацию общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств государства, добавили в министерстве.

Минфин в апреле прошлого года закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей. Изначально планировалось, что ЦБ получит возможность оставить себе от сделки 300 миллиардов рублей и еще в дополнение к этому сможет компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.

Однако осенью был принят закон, согласно которому регулятор получит от продажи Сбербанка лишь 300 миллиардов рублей, а предназначавшиеся ему еще до 200 миллиардов рублей уйдут в бюджет РФ.