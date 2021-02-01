МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Создание крупными банками экосистем негативно влияет на уровень конкуренции, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

"Создание экосистем требует значительных инвестиций, что создает дополнительную нагрузку на капитал банков — эти средства уже невозможно быстро превратить в деньги, чтобы закрыть отток вкладчиков или избежать их обесценения. Поэтому это доступно только банкам с очень большим запасом капитала, отсюда одна из ключевых угроз банковских экосистем – негативное влияние на уровень конкуренции, при этом в этой сфере уже сейчас не все благополучно", — считает Волков.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что активное создание банками экосистем генерирует не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них сектора экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков. "Тинькофф" запустит мессенджер для клиентов своей экосистемы

В середине января на эту проблему обратила внимание и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, экосистемы теоретически несут риски для их владельцев и конечных потребителей: если экосистема по какой-то причине перестанет работать, одни лишатся бизнеса, а другие — возможности приобретать необходимые товары и услуги.

Один из самых заметных игроков на рынке экосистем — Сбербанк. Последние несколько лет он выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией. В итоге в сентябре экосистема банка получила название "Сбер".