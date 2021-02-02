МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,24 копейки — до 91,625 рубля, курс доллара — на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля, следует из данных Банка России.

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Рубль не доллар: почему Банку России не стоит копировать игру ФРС и ЕЦБ

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 25,7 копейки, составив 82,9791 рубля.