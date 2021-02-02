2021-02-02T14:21:27+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210202/832947911.html
Официальный курс евро на среду вырос на 8 копеек и составил 91,62 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,24 копейки — до 91,625 рубля, курс доллара — на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 02.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,24 копейки — до 91,625 рубля, курс доллара — на 39,98 копейки, до 75,9051 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 25,7 копейки, составив 82,9791 рубля.