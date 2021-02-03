МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам 2020 года поднялась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 21,331 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Alphabet в 2020 году увеличил чистую прибыль на 17%

Разводненная прибыль на акцию составила 41,83 доллара против 23,01 доллара по итогам предыдущего года. Выручка выросла на 38% — до 386,064 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении, до 7,222 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 14,09 доллара против 6,47 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль на акцию в 7,16 доллара. Выручка компании выросла в 1,4 раза — до 125,555 миллиарда долларов при прогнозе в 119,68 миллиарда долларов.

По итогам первого квартала Amazon ожидает роста выручки на 33-40% в годовом исчислении — до 100-106 миллиардов долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на конец 2020 года штат компании составил 1,298 миллиона человек.