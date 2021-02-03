МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. На курс российской национальной валюты действуют множество факторов, в том числе — действия мировых центробанков, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

"Действия мировых центробанков после кризиса 2008 года не имеют аналогов в истории, как и раздутый в результате этого пузырь глобальных активов. В прошлом году данная ситуация лишь усугубилась из-за беспрецедентных мер денежно-кредитного и фискального стимулирования, направленных на борьбу с экономическими последствиями пандемии", — отмечает эксперт финансового рынка.

Из-за этого были нарушены связи между стоимостью активов и экономической динамикой, а также финансовыми показателями компаний.

По его мнению, сейчас на рынках действует один закон: покупай, или завтра будет дороже. "Апофеозом этого дисбаланса стала ситуация с разгоном стоимости компаний малой капитализации, которые находятся в неудовлетворительном финансовом положении, в том числе из-за устаревшей бизнес-модели. Если в случае с той же Tesla ее завышенную капитализацию можно хоть как-то оправдать ожиданиями многократного расширения бизнеса компании в будущем, то в ситуации с GameStop и ей подобными фирмами на рынке акций наблюдается чистой воды манипуляция с целями, далекими даже от спекулятивных, не говоря уже про инвестиционные", — комментирует Бабин.

Как показывает история, любой пузырь активов лопается.

Учитывая беспрецедентный характер влияния политики глобальных центральных банков на рынки, высоки риски, что и вызванный этими дисбалансами кризис будет уникальным как по масштабам, так и по последствиям. Это приведет к падению нефтяных цен, хотя на фоне остальных активов они выглядят адекватно оцененными. "Как только инвесторы поймут, что долгосрочные перспективы рынка нефти вновь ухудшились, это достаточно негативно отразится на всех рублевых активах", — резюмирует он.