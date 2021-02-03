МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объемы выдачи ипотеки в этом году не обновят рекорд 2020 года, когда жилищные кредиты составили 4,3 триллиона рублей, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. Банки стали отказывать в ипотеке до 40% заемщиков

По его словам, на такой ажиотажный спрос повлияли несколько обстоятельств: снижение ключевой ставки, отложенный спрос, запуск госпрограммы (объем выдач по ней составил порядка 1 триллиона рублей), развитие рынка эскроу.

Кроме того, 2020 был годом рефинансирования ипотеки, поскольку при снижении ключевой ставки и общем снижении рыночных ставок порядка 18% всех выдач в стране было связано с рефинансированием, указал Печатников.

По его словам, в текущем году многое будет зависеть от динамики ключевой ставки и решения по госпрограмме, которая, "вероятно, не будет продлеваться в полном объеме". "Кроме того, свой предел есть и у рынка рефинансирования, поскольку столь резкого изменения ставок мы не ожидаем. В этих условиях рынку будет сложно обновить рекорд продаж 2020 года", — заявил Печатников.

Вместе с тем, ВТБ в части ипотечного кредитования хочет увеличить свои ипотечные продажи и по сравнению с рекордом банка за 2020 год, когда выдал 935 миллиардов рублей жилищных кредитов. В частности, в рамках госпрограммы льготной ипотеки на жилье в новостройках, которая действует до 1 июля 2021 года, банк рассчитывает выдать еще минимум 150 миллиардов рублей. ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5%

Печатников подчеркнул, что ставки по ипотеке в этом году вряд ли снизятся, текущие — это минимум.

"Почему у нас такой взрывной рост ипотеки случился в 2020 году. Несколько событий произошло… Ключевое – это резкое смягчение кредитно-денежной политики Банка России… Второе это, конечно, отложенный спрос населения на низких ставках, и скорее всего, это нижайшие ставки там пока. Вряд ли они еще ниже, честно говоря, станут", — отметил топ-менеджер банка.

Он уточнил, что это касается не только ипотеки, а всего кредитования. По его словам, текущие ставки – это "минимум и действительно максимально выгодные условия по кредитам".

ВТБ в целом не поддерживает инициативу по введению плавающих ставок по ипотеке, такой продукт был бы уместен для квалифицированных заемщиков, а не для массового потребителя, для которого такие кредиты могут стать кабалой, добавил аместитель президента-председателя правления ВТБ.

"Мы считаем, что надо воздерживаться от подобного рода инициатив. Такой продукт, по аналогии с рынком сбережений, мог бы быть уместен только для квалифицированных заемщиков, например, которые берут кредит больше 10 миллионов рублей", — считает он.

"Но для массового потребителя, на которого ориентирована госпрограмма, это не выход, а, как говорится, "кредитная кабала", потому что при любом форс-мажоре может последовать неизбежное повышение ставок. На наш взгляд, это совершенно неуместное предложение на фоне борьбы за финансовые интересы граждан", — заключил Печатников.