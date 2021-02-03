МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет "Вымпелкомом") и одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Masterсard договорились о совместных разработках в области цифровых финансовых сервисов, сообщается в релизе Veon. Veon планирует разместить 7-летние евробонды в долларах

"Veon… объявляет о глобальной стратегическом партнерстве с… Mastercard для развития цифровых финансовых сервисов на ключевых рынках", — говорится в сообщении.

Партнерство компаний, захватывающее основные зоны присутствия Veon (Россию, Пакистан, Украину, Казахстан и Бангладеш), позволит холдингу расширить свой бизнес цифровых финансовых услуг, отмечается в сообщении.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком" (бренд "Билайн").

Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.