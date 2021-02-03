МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 38% и составила 1,498 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.
Базовая прибыль на акцию за отчетный период при этом составила 1,72 евро против 1,33 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 3%, до 14,071 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала увеличился на 11% в годовом выражении, составив 15,94 миллиарда евро.
Siemens ждет сохранения сложной макроэкономической ситуации из-за коронавируса, но вместе с тем отмечает улучшение ситуации в некоторых своих подразделениях и регионах работы в первом квартале финансового года. На этом фоне компания ожидает чистую прибыль в текущем финансовом году в диапазоне от 5 до 5,5 миллиарда евро, "что значительно превышает предыдущие ожидания лишь умеренного роста по сравнению с 4,2 миллиарда евро в 2019-2020 финансовом году".
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляло 292 тысячи человек.
https://1prime.ru/finance/20210203/832954299.html