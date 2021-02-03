МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, закончившегося 31 декабря, выросла на 38% и составила 1,498 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Siemens Energy собирается сократить почти восемь тысяч сотрудников

Базовая прибыль на акцию за отчетный период при этом составила 1,72 евро против 1,33 евро годом ранее. Выручка за этот период выросла на 3%, до 14,071 миллиарда евро. Объем заказов по итогам квартала увеличился на 11% в годовом выражении, составив 15,94 миллиарда евро.

Siemens ждет сохранения сложной макроэкономической ситуации из-за коронавируса, но вместе с тем отмечает улучшение ситуации в некоторых своих подразделениях и регионах работы в первом квартале финансового года. На этом фоне компания ожидает чистую прибыль в текущем финансовом году в диапазоне от 5 до 5,5 миллиарда евро, "что значительно превышает предыдущие ожидания лишь умеренного роста по сравнению с 4,2 миллиарда евро в 2019-2020 финансовом году".

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляло 292 тысячи человек.