МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов 2020-2021 финансового года (завершились 31 декабря) выросла в 1,8 раза в годовом выражении и достигла 1,06 триллиона иен (около 10,1 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Sony может вывести производство из Японии

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 852,04 иены (8,1 доллара) против 450,08 иены (4,3 доллара) в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Sony выросла на 4% — до 6,778 триллиона иен (64,6 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала финансового года Sony увеличила прибыль в 1,6 раза год к году — до 371,9 миллиарда иен (3,5 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 297,35 иены (2,8 доллара) против 182,89 иены (1,7 доллара) в третьем квартале 2019-2020 финансового года. Квартальная выручка Sony увеличилась на 10% — до 2,252 триллиона иен (21,5 миллиарда долларов).

Sony также повысила прогноз своей чистой прибыли на весь текущий финансовый год на 35,6%, до 1,085 триллиона иен (10,3 миллиарда долларов) с ожидавшихся в октябре 800 миллиардов иен (7,6 миллиарда долларов). А прогноз выручки повышен по сравнению с октябрьским на 3,5%, до 8,8 триллиона иен (83,8 миллиарда долларов). Disney и Sony отказалось от 31-миллинного иска к "Киномакс"

Годом ранее выручка компании составила 8,26 триллиона иен (78,7 миллиарда долларов).

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.