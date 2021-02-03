МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Банк России в настоящее время не видит целесообразности в ужесточении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, заявила в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5%

Регулятор в середине декабря прошлого года сообщил, что может ужесточить макропруденциальные меры по ипотеке в случае продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость или дальнейшего ухудшения стандартов кредитования.

"В настоящее время не видим целесообразности в ужесточении надбавок, но мы продолжаем мониторинг", — прокомментировала Данилова.

Так, ЦБ продолжает следить за взаимосвязью роста ипотеки и динамики цен на недвижимость, поскольку это может порождать системные риски. Однако, подчеркнула глава департамента, пока таких рисков нет.

Кроме того, стандарты ипотеки в части показателя долговой нагрузки несколько улучшились в прошлом году. "Если говорить про LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога — ред.), то здесь мы видим некоторое ухудшение, но пока оно не столь значительное. Я имею в виду рост доли кредитов с низким первоначальным взносом от 10% до 20% на первичном рынке, где действует льготная госпрограмма, с 22% во втором квартале до 40% в третьем квартале и 41% в четвертом квартале 2020 года", — добавила Данилова.

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