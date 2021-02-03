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2021
https://1prime.ru/finance/20210203/832958604.html
Минфин разместил ОФЗ на 9,7 миллиарда рублей
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Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,724 миллиарда... ПРАЙМ, 03.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,724 миллиарда рублей при спросе в 24,858 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 94% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2508% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,87% годовых, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых.
На следующих аукционах Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,113 миллиарда рублей по номинальной стоимости.