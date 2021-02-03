МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,724 миллиарда рублей при спросе в 24,858 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин с 5 февраля сократит покупки валюты

Цена отсечения составила 94% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2508% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 6,87% годовых, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых.

На следующих аукционах Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме 10,113 миллиарда рублей по номинальной стоимости.