МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 10,113 миллиарда рублей при спросе в 26,272 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,21% от номинала, средневзвешенная цена — 100,313% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,49% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,48% годовых.

На первом аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,724 миллиарда рублей при спросе в 24,858 миллиарда рублей, однако второй аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года Минфин признал несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.