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2021
https://1prime.ru/finance/20210203/832961732.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одного выпуска в полном объеме
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 10,113 миллиарда... ПРАЙМ, 03.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 10,113 миллиарда рублей при спросе в 26,272 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 100,21% от номинала, средневзвешенная цена — 100,313% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 2,49% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 2,48% годовых.
На первом аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 9,724 миллиарда рублей при спросе в 24,858 миллиарда рублей, однако второй аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года Минфин признал несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.