МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за четвертый квартал 2020 года в размере 36,27 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на собрании акционеров 21 мая. Дата закрытия реестра — 26 апреля. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендуется установить 1 июня.

За четвертый квартал 2019 года "Северсталь" выплатила дивиденды в размере 26,26 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти на 38%. Их общая сумма может составить около 30,38 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,03% акций) придется, соответственно, порядка 23,4 миллиарда рублей.

В минувшем году "Северсталь" уже начислила дивиденды по итогам первого квартала в размере 27,35 рубля на акцию (всего около 22,91 миллиарда рублей), по итогам второго — 15,44 рубля на акцию (12,93 миллиарда рублей), по итогам третьего — 37,34 рубля на акцию (31,28 миллиарда рублей).

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек.