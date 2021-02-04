МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам прошлого года снизилась на 25%, до 1,258 миллиарда евро, говорится в отчете компании. Объем контракта "Газпрома" с OMV может составить 6 млрд кубометров

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,85 евро против 5,14 евро годом ранее. Выручка достигла 16,55 миллиарда евро, что на 29% ниже по сравнению с предшествовавшим годом. Капитальные затраты выросли на 23% — до 6,048 миллиарда евро.

При этом по итогам четвертого квартала OMV нарастила чистую прибыль в 5,3 раза — до 1,88 миллиарда евро, за счёт чего и смогла вообще "выйти в плюс" по итогам года. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,75 евро с 1,09 евро годом ранее. Выручка составила 4,956 миллиарда евро, что на 18% ниже показателя годичной давности. Капитальные затраты выросли в 6,2 раза, до 4,83 миллиарда евро.

Объем добычи углеводородов компанией за год снизился на 5%, до 463 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а за четвертый квартал — на 7%, до 472 тысяч. OMV ожидает, что объем добычи в текущем году составит около 480 тысяч баррелей в сутки, но многое будет зависеть от ситуации в Ливии.

Компания также прогнозирует среднюю стоимость нефти марки Brent в 2021 году на уровне 50-55 долларов за баррель.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.