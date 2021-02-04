МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистый прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам прошлого года составила 624 миллиона евро против убытка в 5,265 миллиарда евро в 2019 году, следует из отчетности кредитной организации. СМИ: Deutsche Bank решил в будущем не вести бизнес с Трампом

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 495 миллионов евро против убытка в 5,39 миллиарда евро годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 евро. Выручка выросла на 4% — до 24,028 миллиарда евро.

Чистая прибыль Deutsche Bank за четвертый квартал составила 189 миллионов евро против убытка в 1,483 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 147 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,07 евро. Выручка за период выросла на 2% — до 5,453 миллиарда евро.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Штат банка по состоянию на конец 2019 года составлял около 87,6 тысячи человек.