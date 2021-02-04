МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2020 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 42,5% и составила 1,016 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Совет директоров "Северстали" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал

Показатель EBITDA снизился на 13,7%, до 2,422 миллиарда долларов, что главным образом отражает снижение выручки, частично нивелированное снижением себестоимости продаж. Рентабельность EBITDA повысилась до 35,3% с 34,4% годом ранее. Выручка уменьшилась на 15,8%, до 6,87 миллиарда долларов в связи с более низким уровнем цен на стальную продукцию и уменьшением объема продаж. Свободный денежный поток за год сократился на 23,7%, до 838 миллионов долларов, "что в основном отражает снижение показателя EBITDA и рост денежных потоков на капитальные инвестиции к предыдущему году".

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом в 2,3 раза, до 386 миллионов долларов, что включает доход от курсовых разниц в размере 111 миллионов долларов. Показатель EBITDA увеличился на 8,2%, до 710 миллионов долларов на фоне сокращения себестоимости, его рентабельность возросла до 41,2% с 35,4% кварталом ранее. Выручка уменьшилась на 7%, до 1,723 миллиарда долларов. Свободный денежный поток сократился на 44,5%, до 212 миллионов долларов, "что главным образом отражает рост EBITDA, нивелированный возросшей потребностью в оборотном капитале по сравнению с предыдущим кварталом".

Чистый долг в течение четвертого квартала увеличился на 13,9% и на 31 декабря составил 2,029 миллиарда долларов. Его отношение к EBITDA возросло до 0,84х с 0,77х кварталом ранее. Общий долг группы практически не изменился, составив на 31 декабря 2,612 миллиарда долларов против 2,563 миллиарда кварталом ранее. Денежные потоки на капитальные инвестиции сократились на 8,8%, до 311 миллионов долларов. Акции "Северстали" уверенно растут на дивидендных новостях

"Группа сохранила в IV квартале 2020 года сильные позиции по показателю ликвидности: 583 миллиона долларов в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере 1,096 миллиарда долларов — все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее 582 миллиона долларов", — заявили в "Северстали".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. "Северсталь" в 2020 году снизила выпуск стали на 4%, до 11,314 миллиона тонн.