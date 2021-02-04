МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток англо-голландской Royal Dutch Shell, приходящийся на акционеров компании, в 2020 году составил 21,68 миллиарда долларов против чистой прибыли в 15,843 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Чистая прибыль Royal Dutch Shell за третий квартал упала в 12 раз

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период составил 2,78 доллара против прибыли в 1,95 доллара годом ранее. Суммарная выручка Royal Dutch Shell опустилась в 1,9 раза — до 183,196 миллиарда долларов.

Чистый убыток компании за четвертый квартал отчетного года составил 4 миллиарда долларов против прибыли в 965 миллионов долларов годом ранее. Убыток на акцию за три отчетных месяца составил 0,52 доллара против прибыли в 0,12 доллара годом ранее. Общая выручка уменьшилась в 1,9 раза, до 45,028 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 75,386 миллиарда долларов, что на 4,7% ниже уровня на конец 2019 года. Цена нефти Brent поднялась выше $59 за баррель

Убыток компании в сфере геологоразведки и добычи (upstream) за 2020 год составил 10,785 миллиарда долларов против прибыли ранее в 3,855 миллиарда долларов. Добыча составила 3,386 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сократившись в годовом выражении на 8%. За четвертый квартал компания получила убыток в этом сегменте в размере 2,091 миллиарда долларов, годом ранее убыток составлял 855 миллионов (в 2,4 раза ниже). Добыча составила 3,371 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 10% меньше в годовом выражении.

В сегменте переработки и сбыта скорректированная квартальная прибыль уменьшилась в 2020 году на 7%, до 1,425 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов составил 4,71 миллиона баррелей в сутки, что ниже показателя годичной давности на 28%. В четвертом квартале убыток составил 287 миллиона долларов против прибыли в 531 миллион годом ранее, а объем продаж за три месяца сократился на 26%, до 4,781 миллиона баррелей в сутки.